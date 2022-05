PayPal-Aktie: Das reicht einfach nicht!

The trend is your friend! So eine sehr alte Börsenregel. Oder auch: Meide Verlierer, kaufe Gewinner. Diese einfachen Grundregeln gelten natürlich auch für die PayPal-Aktie. Diese verläuft seit Herbst 2021 innerhalb eines Abwärtstrendkanals. Dabei stellt die untere Begrenzung des Trendkanals das übergeordnete Kursziel aus Sicht der Chartanalyse dar. Doch im Februar und März 2022 bildete sich ein potenzieller Boden, eine… Hier weiterlesen