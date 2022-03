PayPal-Aktie: Gar nicht schlecht!

Während die Börsen in Russland in dieser Woche bisher noch gar nicht geöffnet hatten und es in Europa nach dem heftigen Sanktionspaket des Westens am Montag zu teils schweren Verwerfungen kam, zeigten die US-Märkte sich von den jüngsten Entwicklungen relativ unbeeindruckt. Diese Gelassenheit hilft auch der PayPal-Aktie weiter.

Die startete erst vor wenigen Tagen den Versuch eines Turnarounds, unterstützt durch hervorragende Zahlen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung