PayPal-Aktie langfristig kaufen? 3 Dinge, die man jetzt nicht übersehen darf!

Sollte man die PayPal-Aktie (WKN: A14R7U) jetzt kaufen? Ohne Zweifel sind die Anteilsscheine derzeit jedenfalls preiswerter zu haben. Die vergangenen Quartalszahlen haben nicht gereicht, um die Investoren zu überzeugen. Seit Sommer dieses Jahres und einem Aktienkurs von zwischenzeitlich über 262 Euro hat die Aktie bis auf 173,94 Euro eingebüßt. Das entspricht einem Abverkauf von ca. 34 %, Tendenz möglicherweise weiter fallend.

Aber sollte man den Dip kaufen? Immerhin können wir sagen, dass die Bewertung günstiger ist, was der erste Faktor ist, den man nicht übersehen sollte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt derzeit bei ca. 9,2, das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des dritten Quartals noch immer bei über 40. Günstig ist das natürlich nicht.

Allerdings sollten wir bei der PayPal-Aktie auch noch zwei andere Dinge nicht übersehen. Sie könnten zeigen, dass ein wesentlicher, qualitativer Teil der Investitionsthese neben einer günstigeren Bewertung noch immer intakt ist.

PayPal-Aktie: Ein wachsendes Ökosystem

Wir könnten natürlich darauf verweisen, dass das operative Wachstum weiterhin intakt geblieben ist. Ein Umsatzwachstum von 13 % mag die Investoren zwar nicht vom Hocker hauen. Vielleicht schon eher das Wachstum beim Payment Volume von währungsbereinigt 24 %. Auch das Ergebnis je Aktie verbesserte sich leicht, wenn auch eher schwach. Wie gesagt: Die Quartalszahlen sind im Moment ein Teil des Problems.

Allerdings dürfen wir nicht vergessen: Das Ökosystem der PayPal-Aktie wächst derzeit sowohl quantitativ als auch qualitativ. Fangen wir rein quantitativ an. Im dritten Quartal konnte der US-Konzern weitere 13,3 Mio. Verbraucher vom eigenen Kosmos überzeugen. Per Ende des nächsten Quartals soll diese Zahl auf über 430 Mio. klettern. Wirklich eine gigantische Basis in der westlichen Welt, die zeigt: Viele Verbraucher setzen auf PayPal, um sicher digital zu bezahlen. Auch das Payment Volume ist mit zuletzt 310 Mrd. US-Dollar wirklich gigantisch und ein potenzieller Wettbewerbsvorteil.

Bleiben wir beim qualitativen Wachstum der PayPal-Aktie. Das Management bringt eine Super-App heraus, die unter anderem Zinsen bezahlen soll. Auch das könnte ein richtiger, qualitativer Schritt sein, um das Ökosystem zu stärken. Außerdem bietet man neue Lösungen wie Kryptowährungen oder andere Trend-Dinge an. Insofern glaube ich, auch mit Blick auf das Ökosystem: Es gibt weiterhin eine gewisse Relevanz.

Kein Winner-Takes-It-All-Markt

Erste Analysten sprechen davon, dass die PayPal-Aktie als ehemaliger Innovator ebenfalls eine Disruption erleben könnte. Die Konkurrenz schläft natürlich nicht und es gibt einige kleinere und größere Verfolger. Allerdings bin ich überzeugt: Diese Investitionsthese und ein solches Szenario ist sehr pessimistisch. Zumal der Wachstumsmarkt groß ist, was für mich ein anderes Setting wahrscheinlicher werden lässt.

Der Markt der digitalen Zahlungsdienstleistungen ist kein Winner-Takes-It-All-Markt. Nein, sondern verschiedene Konkurrenten können mehr oder minder friedlich nebeneinander koexistieren und weiter wachsen. So, wie es beispielsweise früher bereits bei Kreditkarten möglich gewesen ist. Aber gerade der Fokus auf potenzielle Sieger konzentriert sich häufig auch auf potenzielle Verlierer, zu denen der breite Markt die PayPal-Aktie offenbar zählt.

Wie gesagt: Das ist nur eine These. Alleine das große Ökosystem und das nach wie vor vorhandene Wachstum sind für mich jedoch eine Schwachstelle dieser These. Auch deshalb glaube ich, dass der Dip langfristig orientiert durchaus seine Reize besitzen könnte.

