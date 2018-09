PayPal-Aktie: Die gleitenden Durchschnitte stützen den Kurs!

Die PayPal-Aktie befindet sich in einem Seitwärtstrend und fiel am Donnerstag wieder um etwa 0,2 % zurück. Ihr Wert beläuft sich auf 89,85 USD. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) liegen allesamt unter dem Kurs und könnten als Unterstützung fungieren. Sie liegen zudem dicht beisammen. Die 38-Tagelinie hat dem Kurs der PayPal Aktie in jüngerer Vergangenheit bereits als Unterstützung gedient.

Ein Beitrag von Andreas Quirin.