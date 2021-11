PayPal-Aktie: Ein einziges Blutbad!

PayPal-Aktionäre erleben momentan schreckliche Zeiten. Die Aktie des weltweit beliebten Zahlungsdienstleisters hat in den letzten drei Monaten 30 Prozent an Wert verloren. Noch dazu hat sich der Wertverfall seit gut einem Monat beschleunigt. Und es kommt noch schlimmer: Mit einem aktuellen Kurs von ca. 167 Euro hat die PayPal-Aktie heute ein neues 12-Monats-Tief erreicht. Was hat dieses Kursmassaker bloß ausgelöst und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung