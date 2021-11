PayPal-Aktie: Zurück auf Anfang!

Die Aktie von PayPal hat ihren Ausverkauf am Dienstag erst einmal gestoppt. Die Papiere des Online-Bezahldienstleisters zogen im Laufe des Tages bis auf 169,60 Euro an. Dies bedeutete einen zwischenzeitlichen Aufschlag von rund drei Prozent zum Montagsschlusskurs. Allzu überzeugt scheinen die Anleger allerdings noch nicht, bis zum Abend gab die PayPal-Aktie fast den gesamten Zugewinn wieder ab, ging mit einem Plus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



