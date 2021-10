PayPal Aktie: Zeigt der Aktienchart, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten ist?

Die Aktien von PayPal Holdings Inc.(NASDAQ:PYPL) werden am Donnerstag höher gehandelt, ebenso wie die mehrerer Technologieunternehmen, da die Anleiherenditen gesunken sind, was die Bewertungen der Wachstumsaktien erhöht hat. PayPal stieg am Donnerstag bei Börsenschluss um 3,94% auf 266,45 $.

PayPal Tages-Chartanalyse Die Aktie scheint aus der Unterseite eines aufsteigenden Dreiecksmusters herausgefallen zu sein, das technische Händler als solches bezeichnen. Das Preisniveau von $310 hat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!