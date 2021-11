PayPal-Aktie: Wohin geht die Reise?

Innerhalb der letzten 3 Monate kam es zu Kursverlusten von 34 %. Diese Verluste sind auf die enttäuschenden Q3-Zahlen zurückzuführen. Die Aktie des Onlinebezahldienstes PayPal durchlebt gerade schwere Wochen.

Trotz allem befindet sich der Onlinebezahldienst in seiner Branche in einer starken Position. Mit einem Marktanteil von ca. 30 % genießt die App unter den deutschen Usern zum Beispiel hohe Beliebtheit, die in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung