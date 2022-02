PayPal-Aktie: Woher der Abwärtstrend?

Die Aktien von Paypal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) werden am Dienstag nachbörslich um 11% niedriger bei $156,00 gehandelt, nachdem das Unternehmen schlechter als erwartete Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet hat.

PayPal meldete einen Quartalsgewinn von $1,11 pro Aktie, was die Konsensschätzung der Analysten von $1,12 verfehlte. PayPal meldete auch einen Umsatz von $6,90 Milliarden im vierten Quartal, was die Analystenschätzung von $6,86



