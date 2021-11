PayPal-Aktie: Wo soll das enden?

Die Abverkäufe bei der PayPal-Aktie nehmen derzeit an Dramatik immer weiter zu. Schon seit Wochen bewegt der Titel sich in Richtung Süden und scheint dabei an Tempo immer weiter aufzunehmen. Das setzt sich auch m Freitag fort mit Abschlägen von rund drei Prozent bis zum Vormittag.

Die Bären erreichen immer neue Jahrestiefs und sind auf dem besten Wege, den langfristigen Aufwärtstrend endgültig ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung