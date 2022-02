PayPal-Aktie: Wo kommt die Gegenbewegung?

Die Hausse nährt die Hausse – und die Baisse führt zu Panik. Panikverkäufe scheinen sich bei PayPal durchzusetzen. Denn der Wert fällt ins Bodenlose. So ging es gestern am Donnerstag, dem 17. Februar an der NASDAQ um knapp 5 Prozent nach unten.

Mit einem Schlusskurs bei 105,20 US-Dollar notiert der Wert nun kurz vor der runden 100er-Marke auch an der NASDAQ. Diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung