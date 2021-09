PayPal-Aktie: Wo geht die Reise hin?

Die Aktie des US-Bezahldienstes PayPal setzt ihren Zickzack-Kurs fort. Seit mehreren Wochen bewegt sich das Papier in Wellen, ohne eine wirkliche Richtung erkennen zu lassen. Nach einer Aufwärtsbewegung in der zweiten Augusthälfte zeigt die Kurve seit Anfang September wieder gen Süden. Die Bären haben den Kurs unter die 50-Tage-Linie (EMA50) zurückkommen lassen und am Mittwoch auf ein 3-Monats-Tief bei 256,89 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung