PayPal-Aktie: Wird sie den Widerstand durchbrechen?

Als PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL) am 5. Mai einen Gewinnsprung im ersten Quartal 2021 meldete, sagte CEO Dan Schulman in einer Telefonkonferenz, dass Kryptowährung zum starken Wachstum des Unternehmens beigetragen habe.

Kryptowährung hat das Engagement der Nutzer in der PayPal-App erhöht, wobei mehr als die Hälfte der Nutzer sich jetzt täglich einloggt, um die schwankenden Preise ihrer Krypto-Investitionen zu überprüfen, sagte der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung