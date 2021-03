PayPal-Aktie: Wird der GD200 erreicht?

PayPal-Aktie: sehr scharf ging es hier in den letzten Monaten nach Norden. So ist der Aktienkurs im Tief von 82,07 bis in der Spitze auf 309 US-Dollar angezogen. Da dürfen sich die Bullen natürlich auch mal eine Erholung gönnen. Diese setzte nämlich ein und führte den Aktienkurs bis auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement der vorangegangenen Aufwärtsbewegung.

Direkt unter dem Kurs der PayPal-Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung