PayPal-Aktie: Wie lief das erste Quartal?

Obwohl der US-Bezahldienstleister PayPal gute Quartalsergebnisse lieferte, ging es für die Aktie nur leicht nach oben. Um etwas mehr als 2 Prozent stieg das Papier am Donnerstag an. Am Freitag ereilten die Aktie dagegen Verluste in ähnlicher Höhe.

Zu den Quartalszahlen: Das Unternehmen konnte seinen Umsatz um 24 Prozent steigern. Der Bezahldienst von PayPal verzeichnete im letzten Quartal 2,2 Milliarden Zahlungstransaktionen, was ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.