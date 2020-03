PayPal Aktie: Wie lange dominieren die Bären noch das Feld?

Auch gute Aktien verlieren in diesen Tagen sehr stark an Wert. Die PayPal-Aktie ist an dieser Stelle keine Ausnahme. Der Wert, der noch am 19. Februar bei 124,45 US-Dollar ein neues Allzeithoch ausbilden konnte, ist inzwischen in eine steile Abwärtswelle übergegangen. Sie führte schnell dazu, dass die 50-Tagelinie gebrochen wurde.

Ein erstes markantes Tief wurde am 28. Februar auf dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung