PayPal-Aktie: Welche Informationen hält das Chartbild bereit?

Dem KDJ-Indikator ist bei der PayPal-Aktie ein bearishes Signal zu entnehmen. In der FSTOC sind die Linien vom überkauften Bereich in den neutralen Zustand gerutscht. Dabei kam es, wie zu erwarten war, zu einem Verkaufssignal. Der Money Flow Index zeigt einen neutralen Bereich an. Der Kurs verläuft innerhalb des Bollinger Bands und befindet sich zurzeit an dessen oberen Ende. Die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.