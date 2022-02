PayPal-Aktie: Was sollen die Anleger damit anfangen?

Während die PayPal-Aktie am Rande des Abgrunds vor sich hindümpelt und die Aktionäre große Zweifel an den Wachstumsaussichten des Unternehmens hegen, sorgen die Verantwortlichen für weitere Irritationen an den Märkten. Kürzlich wurde angekündigt, ein Expertengremium für Kryptowährungen und die Blockchain einzurichten.

Daran ist erstmal auch nichts weiter verkehrt, allerdings ließ das Unternehmen viel Fragen unbeantwortet. Etwa, was genau eigentlich die Aufgabe des ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung