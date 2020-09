PayPal Aktie: Was nun?

Liebe Leser,

letzte Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um PayPal bestellt ist. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Bei PayPal muss sich derzeit zeigen, ob der kurzfristige Abwärtstrend gebrochen werden kann, so dass die Kurse wieder steigen. Die Entwicklung! Seit Frühjahr stieg der Kurs der Aktie kontinuierlich an und das neueste Allzeithoch wurde am 2. September bei 212,45 US-Dollar erreicht. Dann führte eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!