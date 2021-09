PayPal-Aktie: Warum Jon Najarian Square bevorzugt!

Nachdem PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) im vergangenen Jahr den Handel mit Kryptowährungen angeboten hat, prüft das Unternehmen Berichten zufolge Möglichkeiten, den Nutzern den Handel mit einzelnen Aktien zu ermöglichen.

Jon Najarian, Mitbegründer von Market Rebellion, beschloss aufgrund dieser Nachricht, PayPal zu verkaufen und seine Position in Square Inc (NYSE:SQ) aufzustocken, wie er am Freitag auf CNBC erklärte.

Er ist nicht der Meinung, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung