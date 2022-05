PayPal-Aktie: Wartet hier ein Milliardenmarkt?

Ganz vorsichtig schiebt sich die Aktie von PayPal am Dienstag im frühen Handel nach oben. In der ersten Handelsstunde auf Xetra verbesserten sich die Papiere des Bezahldienstes um 1,3 Prozent auf 87,35 Euro. Damit hat sich die PayPal-Aktie nach einem insgesamt desaströsen April wieder um knapp acht Prozent ins Wochenplus gerettet. Und in der Tat könnte dem US-Unternehmen in der… Hier weiterlesen