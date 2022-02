PayPal-Aktie: War das nicht übertrieben?

Wie die meisten Technologietitel geriet auch die PayPal-Aktie heute Morgen in den Abwärtssog der Börsen als Reaktion auf den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Doch zum Nachmittag hin erholte sich der Kurs des Zahlungsdienstleisters wieder deutlich. Haben Anleger erkannt, dass der Krieg in der Ukraine wenig mit PayPal zu tun hat oder ist der einstige Börsenstar inzwischen zu tief gefallen?

Licht- ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!