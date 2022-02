PayPal-Aktie: Unglaublich!

PayPal ist am Montag in eine an den Börsen sicherlich turbulente Woche gestartet. Der Gesamtmarkt zeigt sich wegen der Ukraine-Krise massiv belastet. Wird PayPal dabei der Ausbruch über eine wichtige Marke gelingen? Die Chancen sind nach Meinung von Beobachtern nicht schlecht.

Diese Marke wartet auf PayPal

Unfassbar stellte sich bislang der gnadenlose Abwärtsmarsch der zurückliegenden Wochen dar. Innerhalb eines Monats gab der Titel ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung