PayPal-Aktie: Und noch ein Paukenschlag!

Es war ein Paukenschlag: Im Oktober hatte sich der US-Zahlungsdienstleister PayPal für Kryptowährungen geöffnet. So können Kunden zunächst in den USA über die Plattform unter anderem Bitcoins kaufen, verkaufen und aufbewahren. Künftig sollen auch Produkte per Cyberwährung gehandelt werden können.

Nun hat der US-Konzern einen weiteren Schritt in Sachen Kryptowährungen unternommen, wie aus Medienberichten hervorgeht. Demnach übernimmt PayPal den israelischen Krypto-Verwalter Curv. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung