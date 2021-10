PayPal Aktie: Übernahme von Pinterest derzeit nicht angestrebt!

Das Zahlungsverkehrsunternehmen PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) strebt derzeit keine Übernahme der visuellen Such- und Scrapbooking-Plattform Pinterest (NYSE:PINS) an. Zuvor gab es Marktgerüchte, dass PayPal vor kurzem einen möglichen Preis von etwa 70 Dollar pro Aktie diskutiert hat, was Pinterest mit 45 Milliarden Dollar bewerten würde.

Die Übernahme von Pinterest hätte PayPal, das letztes Jahr 4 Milliarden Dollar für die Couponing- und Preisvergleichs-App ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung