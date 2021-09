PayPal-Aktie: Übernahme von Paidy sehr guter Schachzug!

Am Dienstag kündigte der digitale Zahlungsriese Paypal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL) eine 2,7-Milliarden-Dollar-Übernahme der japanischen “Buy now, pay later”-Plattform Paidy an.

PayPal hat mit der Übernahme von Paidy den richtigen Schritt gemacht, sagte Jason Kupferberg, Analyst der Bank of America, am Donnerstag.

PayPal geht davon aus, dass das Geschäft im vierten Quartal abgeschlossen wird, und Kupferberg sagte, dass die Übernahme dazu



