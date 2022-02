PayPal-Aktie: Die Tiefs werden mit Mühe gehalten

Die zu Beginn des Monats begonnene Abwärtsbewegung setzte sich damit auch in dieser Woche weiter fort. Allerdings ist der Kurs knapp oberhalb der Marke von 103,00 US-Dollar in der Zwischenzeit so weit seitwärts gelaufen, dass es für die Bullen möglich wird, den kurzfristigen Abwärtstrend seit dem 2. Februar zur Seite hin zu verlassen. Dazu darf das gestern erreichte neue Jahrestief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung