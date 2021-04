PayPal-Aktie: Strong Buy?

PayPal – Kursziele erhöhen sich

Schaut man sich die Meinung der Experten an, so kann man eine Erhöhung des mittleren Kursziels für PayPal auf 307 US-Dollar sehen. Das Kursziel wurde also in den jüngsten Handelstagen und Wochen weiter zur Oberseite angepasst. Insgesamt 49 Analysten beschäftigen sich während der letzten 18 Monate mit diesem Unternehmen.

Das zeigt eine sehr hohe Relevanz auf.