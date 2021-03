PayPal Aktie: Startet “Buy Now, Pay Later” in Australien!

Der US-Fintech-Riese PayPal Holdings Inc (NASDAQ: PYPL) erwartet, seine “Buy now, pay later”-Option (BNPL) im Juni dieses Jahres in Australien einzuführen, um Marktanteile vom Marktführer Afterpay Ltd (OTC: AFTPF) (OTC:AFTPY) zu gewinnen, berichtet Reuters.

Bislang war die BNPL-Option von PayPal auf die USA und Großbritannien beschränkt, wo sie bis zum Ende des Dezember-Quartals über 750 Millionen Dollar an Transaktionen verzeichnete. Der US-Zahlungsriese beabsichtigt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!