PayPal-Aktie: “Sofort kaufen, später bezahlen” !

PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) sagte am Dienstag, dass es das japanische Zahlungsunternehmen Paidy für rund 2,7 Milliarden Dollar in bar kaufen wird, um seine Präsenz im Bereich der “Jetzt kaufen, später bezahlen”-Produkte zu erhöhen.

PayPal teilte mit, dass die Übernahme voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen sein wird und den bereinigten Gewinn pro Aktie im Jahr 2022 nur minimal verwässern wird.

