PayPal-Aktie: Senkt Jahresprognose; kündigt Venmo-Partnerschaft!

Überblick

WASHINGTON (dpa-AFX) – Die PayPal Holdings, Inc. (PYPL) hat am Montag seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Allerdings gab das Unternehmen auch eine Partnerschaft mit Amazon.com (AMZN) bekannt, durch die Venmo-Nutzer in den USA ab 2022 auf dem Online-Marktplatz mit Venmo bezahlen können.

PayPal rechnet nun mit einem bereinigten Gewinn von etwa 4,60 US-Dollar und einem Umsatz von 25,3 bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung