PayPal-Aktie: Schließt Übernahme von Pinterest “vorerst” aus!

PayPal Holdings reagierte auf Berichte, dass es Pinterest kaufen will, und sagte am Montag in einer knappen Erklärung, dass es “zum jetzigen Zeitpunkt keine Übernahme anstrebt”. Die PayPal-Aktie stieg aufgrund dieser Nachricht, während die PINS-Aktie einbrach.

