PayPal-Aktie: Schauen Sie rein!

Überblick PayPal Holdings, Inc (NASDAQ:PYPL) wurde am Montag leicht höher gehandelt, entgegen dem S&P 500, der über 1% niedriger gehandelt wurde. Das stark angeschlagene Finanztechnologieunternehmen wird am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlichen. Als PayPal am 1. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal veröffentlichte, stürzte die Aktie am folgenden Tag um fast 25% ab. Für… Hier weiterlesen