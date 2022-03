PayPal-Aktie: Russland – was passiert jetzt?

PayPal hat vor kurzer Zeit wie so viele andere Unternehmen auch seine Leistungen für oder in Russland gestoppt. Dies wiederum geht zeitlich einher mit einem Abwärtsmarsch der Aktie, die von annähernd 100 Euro auf inzwischen wieder gut 90 Euro nach oben geklettert ist. Die Notierungen sind damit innerhalb von fünf Tagen – durch den vorhergehenden Aufwärtsmarsch am Anfang der Woche – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung