PayPal-Aktie: Raus aus dem Loch!

Das Monat fängt für den aufstrebenden Zahlungsdienstleister schon mal erfreulich an. Die Kursturbulenzen der letzten zwei Wochen scheinen aufgefangen worden zu sein. Das Papier stabilisiert sich langsam wieder, was auch die Unsicherheit unter den Anlegern aufheben sollte. In der Spitze legte PayPal die vergangenen Tage fast 13,5% zu und ist damit auf dem besten Wege, zu alter Stärke zurück zu finden.

