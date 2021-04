PayPal-Aktie: Die Pioniere der Krypto-Revolution?

Die Meinungen über Kryptowährungen gehen noch immer stark auseinander. Einige sehen in Bitcoin und Co. vor allem ein Werkzeug, um kriminelle Machenschaften zu finanzieren oder Steuern zu hinterziehen. Andere betrachten das Ganze als die große Revolution im Finanzsektor, welche in Zukunft so ziemlich alles auf den Kopf stellen könnte.

Der Zahlungsdienstleister PayPal gehört mittlerweile zu den Befürwortern. Erst vor Kurzem ermöglichte das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung