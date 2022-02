PayPal-Aktie: Ob das noch etwas wird?

Die Stimmung beim Zahlungsdienstleister PayPal ist zur Zeit nicht die Beste. Die PayPal-Aktie ist allein in diesem Jahr um rund 45 Prozent gefallen. Die 100-Dollar-Marke scheint nun in Gefahr zu sein. In der kommenden Woche wird sich wohl zeigen, ob die Bullen diese Marke halten können. Der Titel hat die Handelswoche Gestern mit einem Wert von 103,65 Dollar und einem Wochenverlust ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung