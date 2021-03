PayPal-Aktie: Der Krypto-Wahnsinn geht weiter!

Paypal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) ist dazu übergegangen, seinen US-Kunden zu erlauben, ihre Kryptowährungsbestände zu verwenden, um bei Millionen von Online-Händlern rund um den Globus zu bezahlen.

Was passiert ist

Das Unternehmen sagte, dass mit diesem Checkout with Crypto-Service Kunden, die Bitcoin (CRYPTO: BTC), Ether(CRYPTO: ETH), Bitcoin Cash (CRYPTO: BCH) oder Litecoin in ihren digitalen PayPal-Brieftaschen haben, in der Lage wären, ihre digitalen Vermögenswerte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung