PayPal Aktie: Krypto-Segment bekommt einen Schub!

Paypal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) hat als Teil seines Wachstumsplans in den Kryptowährungsmarkt gedrängt. Ein Analyst ist mit einigen Schätzungen heraus, was Kryptowährung für das Unternehmen bedeuten könnte.

Der Paypal-Analyst: Bank of America-Analyst Jason Kupferberg bekräftigt ein Buy-Rating und hat ein Kursziel von 323 $.

Kupferberg schätzt einen Basisfall, in dem das Kryptowährungssegment für PayPal 123 Millionen US-Dollar an Umsatz und 0,03 US-Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



