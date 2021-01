PayPal Aktie: Krasse Krypto-Initiative!

Die Aktien von PayPal Holdings Inc (NASDAQ:PYPL) stiegen am Donnerstag an, nachdem ein Sell-Side-Analyst eine bullische Haltung gegenüber der Zahlungsaktie einnahm.

Der PayPal-Analyst: BTIG-Analyst Mark Palmer stufte PayPal von Neutral auf Buy mit einem Kursziel von $300 hoch.

Die sich beschleunigende Verlagerung hin zu digitalen Zahlungen aufgrund der COVID-19-Pandemie hat den langfristigen Wachstumspfad von PayPal wahrscheinlich steiler werden lassen, so Palmer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung