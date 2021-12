PayPal-Aktie: Knall!

PayPal musste am Donnerstag mit einem weiteren Abschlag in Höhe von über -1,2 % einen weiteren Tiefschlag hinnehmen. Für den Zahlungsdienstleister scheint es derzeit keinen richtigen Halt an den Märkten mehr zu geben. Dies ist ein Problem.

PayPal: Wie tief noch?

Die Investoren fragen sich bereits, wie tief der Kurs noch sinken kann oder soll. Denn die Notierungen sind innerhalb der vergangenen fünf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung