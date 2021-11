PayPal-Aktie: Keine Entwarnung – die Bären sind noch nicht am Ziel!

Bei der PayPal-Aktie ist immer noch kein Ende der Verkaufsaktivitäten in Sicht. Dabei keimte unter der Woche etwas Hoffnung auf. Am Mittwoch bildete die Aktie einen Hammer aus, der in der Candlestick-Analyse oftmals das Ende einer Abwärtsbewegung signalisiert. Der Hammer zeichnet sich durch einen langen unteren Docht und einen grünen Körper aus. Die Bären erreichten zwar neue Tiefstände, konnten dieses Niveau ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung