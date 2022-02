PayPal-Aktie: Keine Entspannung in Sicht!

Der Krieg in der Ukraine wird die Börsen wohl noch etwas länger beschäftigen. Nachdem sich die Lage am Freitag noch etwas zu beruhigen schien, kam es am Wochenende wieder zu dramatischen Entwicklungen. Die dürften auch an der PayPal-Aktie nicht spurlos vorbeigehen.

Nachdem Deutschland schließlich doch noch einknickte, beschlossen die westlichen Partner nun zumindest einen teilweisen Ausschluss von Russland am Zahlungssystem Swift. Zuvor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



