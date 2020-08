PayPal-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Bei der PayPal-Aktie geht der Höhenflug weiter. Ende Juli konnte der bei 180 US-Dollar verlaufende Widerstand nach oben durchbrochen werden. Nach besser als erwarteten Quartalszahlen stieg das Papier per Kurslücke (Gap up) bis auf 198,64 USD und setzte auch in den Tagen danach seine Aufwärtsbewegung fort. In der vergangenen Woche wurden erstmals Kurse von über 200 USD aufgerufen, im Tagesverlauf und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



