PayPal-Aktie: Die Käufer dürfen nicht locker lassen!

Die in den letzten Monaten so arg gebeutelte PayPal-Aktie hat in der vergangenen Woche ein kleines Comeback gefeiert und an fünf Tagen in Folge Gewinne erzielt. Eine solch lange Gewinnserie hatte die Aktie letztmals in der zweiten Oktoberhälfte 2021 hingelegt. Unter dem Strich stiegen die Kurse um fast 23 Prozent und schafften damit auch die Rückeroberung der 100-Dollar-Marke. Im Hoch stieg ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung