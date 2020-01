PayPal Aktie: Jetzt wird es ernst!

Bei der Aktie von PayPal sind schon bald frische Signale zu erwarten. Am Mittwoch wird der Zahlungsdienstleister nach Börsenschluss in den USA neue Zahlen präsentieren. Die werden zu großen Teilen darüber entscheiden, wie die Aktie sich entwickeln wird. Analysten rechnen im Vorfeld für das vierte Quartal 2019 mit einem Umsatz von 4,94 Milliarden USD, was einem Plus von 17 Prozent im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



