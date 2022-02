PayPal-Aktie: Jetzt droht der Fall unter die 100-Dollar-Marke!

Nachdem der russische Präsident Putin den Krieg gegen die Ukraine befohlen hat, reagieren die Märkte mit starken Verlusten. Der DAX büßt zeitweise mehr als 5 Prozent ein und steuert auf den größten Tagesverlust seit März 2020 zu. An der Wall Street halten sich die Verluste zunächst in Grenzen, allerdings haben die großen Indizes in den vergangenen Tagen bereits einiges vorweggenommen.

