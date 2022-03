PayPal-Aktie: Ist die Erholung schon wieder vorbei?

Die Papiere des US-Zahlungsdienstleisters PayPal sind in den vergangenen Monaten tief gefallen. Von Ende Juli 2021 bis Anfang März 2022 gaben die Kurse in der Spitze um mehr als 70 Prozent nach und erreichten am 7. März mit 92,25 Dollar den tiefsten Stand seit dem 3. April 2020. Erst auf Höhe des langfristigen Supports von 93,70/94,77 Dollar konnten die Anleger den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung