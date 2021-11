PayPal Aktie: Interessantes Investment!

…liegt auf Jahres-Sicht aber immer noch signifikant im Plus. Was gibt es denn Neues? PayPal teilte mit, über die Tochter PayPal Ventures eine Finanzierungsrunde bei „Laika“ mitgemacht zu haben. Das soll eine „compliance-as-a-service“ Plattform sein. Oder vereinfacht gesagt: Laika will Unternehmen möglichst einfach dabei helfen, deren Compliance-Vorgaben zu erfüllen. Das soll wohl ein Wachstumsmarkt sein – und Laika hat laut PayPal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung