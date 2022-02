PayPal-Aktie: Hoffnung auf Aufschwung!

PayPal Holdings, Inc. (NASDAQ:PYPL) brach am Mittwoch um etwa 19 % ein und fiel intraday um weitere fast 6 %, nachdem das Unternehmen am Dienstag nach Börsenschluss gemischte Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gab.

Was passierte?

Das amerikanische multinationale Finanztechnologieunternehmen meldete einen Quartalsgewinn von $1,11 pro Aktie, der die Konsensschätzung der Analysten von $1,12 verfehlte. Bei den Umsätzen konnte PayPal jedoch zulegen



